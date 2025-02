Brunori porta la Calabria a Sanremo e su L’albero delle noci: ‘Un omaggio alle radici’ – VIDEO

Il cantautore calabrese racconta la canzone che porterà in gara: "Un modo per parlare di attaccamento e della linea sottile che separa l’essere genitori dal sentirsi ancora figli”

Il cantautore calabrese Brunori Sas si prepara a calcare il palco dell’attesissimo Festival di Sanremo 2025 con un brano carico di emozioni e significati profondi. La canzone, intitolata “L’albero delle noci”, nasce come omaggio alle radici e alla forza rivoluzionaria della nascita di una nuova vita, tematica che Brunori affronta con delicata poetica.

Nelle parole rilasciate alla Rai, Brunori racconta di come l’ispirazione sia scaturita da un albero vero, “un albero in legno e corteccia” che si trova di fronte a casa sua. Questo elemento naturale diventa un “pretesto” per parlare di attaccamento alle proprie origini e, soprattutto, di quella “linea sottile che separa l’essere genitori dal sentirsi ancora figli”.

Leggi anche

Un brano carico di poetica e significato

Il cantautore si è detto profondamente commosso durante la stesura del brano, definendolo un’esperienza emotiva intensa e un’occasione per dare voce a una prospettiva poetica in un contesto “nazional-popolare” come quello sanremese.

Brunori Sas sottolinea l’importanza di poter portare un nuovo sguardo e un’attenzione verso tematiche delicate in un contesto di intrattenimento così popolare. “La canzone d’autore,” spiega, “c’è sempre stata anche negli ultimi anni di Sanremo, ed è fondamentale per mantenere un equilibrio giusto e ricco di spunti di riflessione”.

Questo esordio al Festival rappresenta per l’artista un’occasione unica di dialogo con il grande pubblico, unendo il valore poetico della musica a una grande festa della canzone italiana.

Leggi anche

L’orgoglio calabrese e il saluto a Carlo Conti

Nel suo messaggio dedicato a Carlo Conti, conduttore dell’edizione 2025, Brunori Sas lo ringrazia per il buon gusto dimostrato nell’invito e ironizza sul soprannome dei cosentini come “lupi silani”: “In bocca al lupo silano, viva il lupo!”. Un saluto che conferma l’orgoglio calabrese del cantautore, pronto a portare l’essenza della sua terra sul palco dell’Ariston.

“L’albero delle noci” si prospetta dunque come uno dei brani più attesi di Sanremo 2025, grazie all’intensità emotiva e alla poetica tipiche di Brunori Sas. Un invito alla riflessione sull’importanza delle radici, sul ciclo della vita e sul delicato equilibrio tra genitorialità e voglia di sentirsi ancora figli. Tutto ciò, unito al grande carisma di Brunori, promette di regalare al pubblico una performance indimenticabile.