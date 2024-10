“Build the future”, costruiamo il futuro. Importanti novità per il settore giovanile

Si programmano gli Open days. Si lavora per il futuro della prima squadra

“Build the future”, costruiamo il futuro! Dopo gli ottimi risultati conseguiti dal settore giovanile nella stagione appena conclusa, la Reggina comunica che a breve saranno rese note importanti novità. Consapevoli della valenza fondamentale che assume un settore giovanile all’avanguardia per la società ambiziosa presieduta da Luca Gallo, l’obiettivo è tornare ai fasti di un tempo quando il vivaio amaranto era apprezzato e riconosciuto tra i migliori d’Italia.

Nelle prossime settimane saranno indetti gli “Open days”, giornate dedicate alla valutazione tecnica di giovani calciatori calabresi (e non solo), alla presenza di istruttori professionisti e qualificati, per selezionare i migliori prospetti in circolazione

Creare squadre competitive al fine di coltivare il sogno dei nostri ragazzi, affinché il nostro settore giovanile possa essere il serbatoio della prima squadra.