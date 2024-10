Reggio e i buoni spesa, Falcomatà e Nucera ringraziano l’Ordine dei consulenti del lavoro

Il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Anita Nucera ringraziano la presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per l’acquisto di buoni spesa.

A dichiararlo sono il primo cittadino e l’assessore al Welfare che aggiungono:

“Un gesto di generosità che abbiamo immediatamente sposato, perchè consente di mettere a disposizione di famiglie che versano in situazione di disagio economico altri buoni spesa. Ringraziamo la presidente e tutto il Consiglio per la fiducia accordata alle politiche sociali per l’individuazione delle famiglie disagiate a cui saranno consegnati i buoni. Questa iniziativa evidenzia, ancora di più, lo spirito di solidarietà ed umanità che ha contraddistinto la nostra comunità durante il periodo del lockdown e che ancora prosegue”.

Un’iniziativa che si unisce all’immenso lavoro svolto in questi mesi:

“L’emergenza non è finita -prosegue Lucia Nucera– stiamo continuando nella distribuzione dei pacchi spesa tramite il Banco Alimentare e stiamo portando avanti un lavoro lineare e di ascolto del territorio. Ringrazio, come sempre il mio settore, i volontari e i dipendenti del comune per l’immenso lavoro svolto di raccordo e di distruzione sul territorio.

Stiamo lavorando al nuovo bando per i buoni spesa che consentirà di aiutare i soggetti più fragili. Serve un impegno collettivo da parte di tutti i soggetti coinvolti perchè il bisogno non è finito ed è necessario dare risposte concrete e immediate perchè la gente non può aspettare”.