Reggio, successo ed applausi per il Burlesque Show al Teatro Odeon

Successo al teatro Odeon per lo spettacolo del Burlesque show. L’evento, andato in scena venerdi 17 maggio, ha visto una sala gremita accogliere con entusiasmo e calore lo spettacolo, diviso in due tempi.

Lo Show, ideato e curato dalla Scuola di Danza Royal Dance Calabria diretta dal maestro Francesco Cotroneo, ha visto la supervisione, le coreografie e la direzione artistica dei maestri Davide Calarco e Giada SanFilippo.

Numerosi i ballerini sul palco che si sono avvicendati nei diversi momenti dello spettacolo, ovviamente tratto dal film musicale “Burlesque” è del 2010, diretto da Steven Antin, con protagoniste Christina Aguilera e Cher.

Il film da cui è tratto lo show

La storia, come noto, segue Ali Rose (Christina Aguilera), una giovane cameriera che lascia l’Iowa per Los Angeles in cerca di fortuna. Qui trova lavoro al Burlesque Lounge, un locale in difficoltà finanziarie gestito da Tess (Cher).

Ali, affascinata dalle performance burlesque, sogna di esibirsi sul palco. Dopo essere stata derubata, si trasferisce a casa del barman Jack (Cam Gigandet), con cui sviluppa una forte amicizia. La sua grande occasione arriva quando la prima ballerina Nikki (Kristen Bell) sabota una performance e Ali salva la situazione cantando dal vivo, impressionando Tess.

Grazie alla sua voce potente e al talento naturale, Ali diventa la stella del locale, attirando anche l’attenzione di un uomo d’affari, Marcus (Eric Dane), che vuole comprare il Burlesque Lounge. Con l’aiuto di Jack, Ali trova una soluzione per salvare il locale: convince Tess a vendere i diritti di sopraelevazione del terreno, risolvendo i problemi finanziari.

Il film si conclude con Ali che si esibisce trionfalmente, riportando il Burlesque Lounge al suo antico splendore. “Burlesque” è una storia di determinazione e successo, con esibizioni spettacolari e una colonna sonora memorabile.

Sul palco dell’Odeon, i giovani artisti della Royal Dance Calabria hanno fatto rivivere la magia di Los Anglese e le inconfondibili atmosfere glamour e sensuali del burlesque, una forma di intrattenimento teatrale che combina elementi di danza, commedia e spettacolo, caratterizzata da una forte componente sensuale e provocatoria.

La sala gremita dell’Odeon per una serata si è immersa nello scintillante mondo di Los Angeles, dimostrando con calore ed applausi di apprezzare i le performance dei ballerini. L’appassionante storia di Ali, con le coreografie intervallate da alcuni dialoghi originali del film, il fil rouge per raccontare una storia fatta di determinazione e sogni, voglia di non arrendersi mai e credere con ostinazione nelle proprie capacità.

Il ballo, la musica (con la colonna sonora del film datato 2010 che ha visto numerosi brani cantati proprio da Christina Aguilera e altre canzoni interpretate da Cher e Jess Collins) e le movenze sensuali dei diversi personaggi hanno impreziosito una serata speciale ed elettrizzante.

Concluso lo show, il pubblico dell’Odeon con un lungo applauso ha richiesto il ‘bis’ subito concesso dagli artisti della Royal Dance Calabria. Il modo ideale per concludere una serata all’insegna dello spettacolo e del glamour, uno show perfetto fatto di musica, coreografia, luci e paillettes che si spera possa essere in futuro replicato con altre rappresentazioni curate dalla scuola di danza reggina.