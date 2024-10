Bus e navette per raggiungere Gambarie, ecco tutte le info

"Bus della neve" e servizi navette per i reggini che, nel giorno dell'Epifania, vorranno raggiungere la tanto ambita meta invernale, Gambarie d'Aspromonte.

Si informano i turisti che, domani domenica 6 gennaio 2019, al fine di migliorare la viabilità al centro di Gambarie, grazie alla disponibilità dell’ATAM spa, sarà realizzato il BUS DELLA NEVE.

Si tratta di una corsa aggiuntiva effettuata con un pullman che partirà da Piazza Garibaldi alle ore 7.00 con arrivo previsto a Gambarie alle ore 8.30 e rientro con partenza da Gambarie alle ore 16.00 ed arrivo a Reggio Calabria alle ore 17.30.

Inoltre il Comune di Santo Stefano in Aspromonte effettuerà un servizio navetta con un minibus tra Cucullaro e Gambarie; pertanto a partire dalle ore 09.00 i turisti soprattutto quelli senza catene o gomme da neve, saranno invitati dai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Santo Stefano a parcheggiare negli slarghi appositamente creati lungo il rettilineo di Cucullaro e da lì saranno accompagnati con la navetta a Piazza Mangeruca.

Infine si informa che In questo momento ci sono circa 50 cm di neve a Gambarie che tutte le piste sono aperte.

Per la viabilità di accesso si consiglia di salire dalla Gallico-Gambarie. Occorre obbligatoriamente avere le catene a bordo o i pneumatici da neve anche per la possibile presenza di ghiaccio (come da apposita ordinanza) e già dall’abitato di Santo Stefano si potrà incontrare la prima neve.

Pertanto con l’invito alla giusta attenzione si augura un Buon divertimento a tutti