Reggio, la denuncia: "Comune nega servizio scuolabus a 23 alunni di Arghillà"

“Il Comune di Reggio Calabria dall’inizio dell’anno scolastico in corso non ha garantito il servizio di Scuolabus a 23 alunni residenti ad Arghillà nord nonostante le richieste inoltrate, le costanti sollecitazioni e le dichiarazioni dell’Assessora alla Pubblica Istruzione”.

La denuncia arriva dall’associazione Un Mondo di Mondi.

Difatti i 23 alunni non accolti sullo Scuolabus comunale, grazie ai loro genitori, hanno continuato a frequentare le lezioni scolastiche, ma non hanno avuto una frequenza costante a causa della negazione del Servizio di Scuolabus .

Ad Arghillà i plessi scolastici sono distanti qualche chilometro dagli alloggi dove abitano le famiglie dei 23 minori, pertanto il servizio di Scuolabus è fondamentale per garantire la regolare frequenza scolastica degli alunni, le cui famiglie non hanno sempre la disponibilità di propri mezzi di trasposto.

“Il Comune che ha realizzato il ghetto di Arghillà e che continua a mantenerlo con finanziamenti milionari ( ultimo PINQUA di circa 20 milioni di euro) non garantisce il Servizio di Scuolabus per 23 minori perché le loro famiglie , che sono famiglie a reddito basso, nell’anno scolastico passato non hanno potuto pagare la retta ed oggi non sono in grado di saldare il debito insieme alla retta corrente .

“La questione del Servizio Scuolabus negato è emersa dalle Insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona il 14 luglio scorso in un incontro promosso dalla Dirigente dello Stesso Istituto con la presenza dell’Assessora alla Pubblica Istruzione, Dssa Anita Nucera.

La quale, in quell’occasione, ha dichiarato che il Servizio deve essere garantito a prescindere dal pagamento della retta . Un’affermazione politica importante e coerente con l’azione di un Ente comunale che deve garantire a tutti il diritti fondamentali eliminando gli ostacoli economici esistenti, come afferma l’articolo 3 della Costituzione.

Ma con l’inizio dell’anno scolastico in corso la questione non è stata risolta è quindi nel mese di novembre 2023 questa Associazione ha presentato all’Assessora alla Pubblica Istruzione una richiesta di ripristino del Servizio per i 23 alunni, facendo seguire una serie di sollecitazioni telefoniche.

L’Assessora alla PI , dssa A. Nucera, ha ribadito telefonicamente all’Associazione il suo impegno a ripristinare il Servizio, ma non più prescindendo dal pagamento ma attraverso un finanziamento dell’Assessorato ai Servizi Sociali che avrebbe coperto il debito delle rette dei 23 alunni . L’Assessora ha anche espresso la volontà di proporre un provvedimento strutturale, modificando il Regolamento del Servizio Scuolabus per renderlo gratuito per le famiglie a reddito basso.

Nonostante le buone intenzioni espresse dall’Assessora la questione non si è risolta e con il cambio della Giunta Comunale l’Associazione ha dovuto presentare, nel mese di gennaio 2024, una seconda richiesta alla nuova Assessora alla Pubblica Istruzione, dssa Anna Briante, ed all’Assessora alle Politiche sociali d.ssa Anita Nucera, già Assessora alla PI, facendo seguire una serie di altre sollecitazioni telefoniche e la richiesta di un incontro.

Per queste richieste nessuna risposta formale è mai arrivata all’Associazione. Dopo la seconda richiesta abbiamo appreso telefonicamente che l’Assessorato alle Politiche Sociali non intende utilizzare nessun finanziamento per coprire il debito . L’incontro richiesto non è mai avvenuto ed i 23 minori sono ancora oggi rimasti senza il Servizio Scuolabus.

E’ vero che le attività di un Ente pubblico, purtroppo anche quando si tratta di diritti fondamentali, dovrebbero avere una copertura economica, ma è anche vero che il Comune se avesse voluto avrebbe trovato la copertura almeno per le famiglie a reddito basso .

I molteplici progetti finanziati con milioni di euro che vengono realizzati proprio ad Arghillà, non potrebbero prevedere anche la copertura del Servizio di Scuolabus per le famiglie a reddito basso di Arghillà ? Con altri progetti il Comune non potrebbe provvedere a coprire il Servizio anche per le famiglie a reddito basso di altri quartieri della città?

Ma oltre alla copertura economica del debito maturato e del Servizio per le famiglie a reddito basso la Giunta, come ha dichiarato l’Assessora Nucera , dovrebbe approvare un provvedimento strutturale modificando le quote imposte alle famiglie per il Servizio Scuolabus . Le quote oggi in vigore penalizzano duramente le famiglie a reddito basso ed il diritto allo studio dei loro figli . Inoltre, sarebbe necessario anche modificare il regolamento del servizio Scuolabus eliminando la clausola che prevede la sospensione del Servizio in caso di morosità. Si darebbe priorità al diritto allo studio rispetto all’aspetto economico”.

Riportiamo di seguito le attuali quote del Servizio pubblicate sul sito web dell’ATAM SpA a cui è affidato il Servizio di Scuolabus.

Fonte: Sito web di ATAM spa http://www.atam.rc.it/scuolabus/tabella_fasce.html

“Con le quote riportate nella tabella una famiglia con reddito Isee sotto i 1.500 euro e con 4 figli deve pagare 105 euro di iscrizione, 40 euro al mese per 8 mesi per un totale di 425 euro per l’intero anno scolastico. Una famiglia con reddito Isee sotto i 3.000 euro e con 3 figli deve pagare 80 euro di iscrizione, 60 euro mensili per 8 mesi per un totale di 560 euro per l’intero anno scolastico.

Mentre una famiglia con reddito Isee sotto i 3000 euro e con 4 figli deve pagare 105 euro di iscrizione, 80 euro mensili per 8 mesi per un totale di 745 euro per l’intero anno scolastico. Si tratta di importi assolutamente insostenibili per le famiglie con reddito basso e con tanti figli minori.

Questa Associazione chiede al Sindaco, all’Assessora alla Pubblica Istruzione e all’Assessora alle Politiche Sociali di presentare in Giunta una proposta di Delibera che preveda: la copertura del debito maturato con le rette non saldate dei 23 alunni; la modifica delle quote del Servizio Scuolabus rendendolo gratuito per le famiglie a reddito Isee sotto i 3.000 euro e riducendo significativamente le quote per le altre fasce di redditto; la modifica del Regolamento garantendo il Servizio anche in caso di morosità.

Confidando nella buona politica attendiamo una risposta positiva per questa nostra richiesta e la possibilità di incontrare il Sindaco insieme all’Assessora alla PI e all’Assessora alle Politiche Sociali”, conclude l’associazione.