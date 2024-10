Cabaret al Castello Aragonese, grande chiusura con Mariuccia Cannata

Sarà Mariuccia Cannata protagonista della trasmissione “Insieme” e vincitrice del Festival “Facce da Bronzi” winter a chiudere la straordinaria kermesse “Cabaret al Castello”, venerdì 27 luglio. Nell’incantevole terrazza del maniero reggino, l’associazione culturale “Calabria dietro le quinte”, ideatrice del festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” inserito nell’Estate Reggina, ha realizzato spettacoli, mostre, reading, seminari e laboratori valorizzando uno dei patrimoni storici della città.

E proprio all’interno del Castello è possibile ancora vedere sino al 29 Luglio la mostra di marionette, marottes e ombre del teatro di figura “Le Rane”. La kermesse, rientra negli eventi dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 promosso dalla commissione Europea e dal Mibact” e ha il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e cofinanziato dalla Regione Calabria – “intervento per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”.

Annualità 2018 – Azione 1 – Tip. B – PAC 2014 -2020. Tanti gli applausi e le risate per lo spettacolo “Cabareggio Summer” che ha visto venerdì scorso, protagonisti i comici Santo Palumbo, I non ti regoli, Aldo al Quadrato, Ilenia Borgia, Giorgio Casella e gli attori de “Il Grifo”.

“Lo spettacolo di Cabaret è una delle formule più versatili di intrattenimento comico grazie alla sua natura divertente e al suo contatto immediato e diretto con il pubblico – afferma il direttore organizzativo Giuseppe Mazzacuva – Per queste sue caratteristiche, l’organizzazione della nostra rassegna può essere inserita in qualsiasi evento abbia la necessità di proporre al pubblico l’organizzazione di un momento di puro divertimento e comicità, pur trattando temi di attualità e satira politica. E poi, obiettivo della kermesse è valorizzare il patrimonio storico della città creando una rete che possa potenziare e sviluppare il flusso turistico in Calabria”.

Per il finale inoltre, per valorizzare i prodotti identitari del territorio, dopo lo spettacolo di Mariuccia Cannata, sempre al Castello Aragonese, ci sarà una degustazione al bergamotto offerta da Essenze Bova 1997.