Grande serata di cabaret al Pilone by RARE: ospite Tonino Pironaci

Il Pilone by Rare si appresta a regale ai reggini un weekend indimenticabile, con un mix perfetto di divertimento, ottima cucina e intrattenimento! L’atmosfera unica del locale vi aspetta per tre giorni di esperienze coinvolgenti, perfette per ogni tipo di pubblico.

Si parte col botto: venerdì con Tonino Pironaci

La serata di venerdì 22 novembre inaugura il weekend all’insegna della comicità e del gusto. Sul palco del Pilone salirà Tonino Pironaci, celebre cabarettista calabrese che, negli anni, ha conquistato un vasto pubblico con le sue barzellette. Sarà uno spettacolo esilarante – con ingresso gratuito – che vi farà iniziare il fine settimana con una marcia in più.

Prima dello spettacolo, non perdete il giro pizza a soli 25€, tutto incluso: un’occasione perfetta per condividere risate e buon cibo con amici e famiglia.

Sabato: musica e cocktail

Il divertimento continua sabato sera con una serata disco post-cena, a partire dalle 23:30, che promette di farvi ballare fino a tarda notte. Che siate amanti della musica o semplicemente vogliate rilassarvi con un drink, il Pilone offre una vasta selezione di cocktail perfetti per accompagnare la serata. L’ambiente elegante e accogliente rende il locale ideale per trascorrere una serata piacevole in compagnia.

Domenica: pranzo con gusto

Il weekend si conclude con il classico pranzo della domenica, divenuto una tradizione imperdibile al Pilone by Rare, con un menù ricco e curato nei minimi dettagli per farvi vivere un momento di relax e gusto.

Il Pilone by Rare è aperto tutti i giorni, sia pizzeria (con forno a legna) che ristorante e si distingue per la qualità delle sue proposte culinarie. Ampia l’offerta dedicata agli intolleranti al glutine, previsto infatti sia un menù pizzeria che ristorante rigorosamente gluten free. Ma non è tutto: la location è perfetta per festeggiare eventi privati di ogni genere, dalle feste di compleanno agli anniversari, dai battesimi alle lauree.

Un luogo dove ogni occasione diventa speciale, grazie all’atmosfera esclusiva, alla cura nei dettagli e all’ampia offerta di servizi personalizzati.

Maggiori informazioni

Non perdete questo weekend straordinario al Pilone by Rare! Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattate subito il locale al 3294307912.

