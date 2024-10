Calciomercato Reggina: Mungo tra i calciatori in uscita

Un rendimento altalenante nella passata stagione e con la prossima che inizierà dovendo scontare tre giornate di squalifica. Domenico Mungo potrebbe andare via dalla Reggina in questa sessione di calciomercato avendo la dirigenza amaranto irrobustito la linea mediana con l’ingresso di calciatori come Ba, Laaribi e Forciniti, potendo già contare su Porcino, Barillà e Zucco e puntando all’ingresso di un altro centrocampista.

L’infortunio in questa parte iniziale della preparazione non ha agevolato la valutazione di Pergolizzi sull’esperto giocatore e così, come vi avevamo anticipato qualche giorno addietro, potrebbe essere proprio lui l’elemento indicato a salutare ancor prima di iniziare. Secondo quanto riferiscono i colleghi di tuttomercato24, su Mungo si sarebbe fiondata la Puteolana, ma prima c’è da risolvere il contratto con la Reggina.