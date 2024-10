Cade in una scarpata nel reggino. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

Il personale SAF, si è calato nella scarpata per circa 30 metri raggiungendo la persona ferita e dandole le prime cure

Oggi alle ore 16 circa è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria una richiesta d’intervento poiché una persona era caduta in una scarpata nella frazione Porelli di Bagnara.

La sala operativa ha inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Palmi e di quello volontario di Bagnara oltre ad una squadra SAF (speleo alpino fluviale).

Giunti sul posto i Vigili, con l’aiuto dei parenti, hanno individuato il malcapitato e vista l’orografia del terreno hanno fatto allertare, dalla sala operativa del Comando, il Cento Operativo Nazionale il quale ha disposto l’invio sul posto di un elicottero del nucleo di Pontecagnano.

In attesa dell’arrivo dell’elicottero il personale SAF, si è calato nella scarpata per circa 30 metri raggiungendo la persona ferita e dandole le prime cure. Giunto l’elicottero, un componente dell’equipaggio è stato calato sul posto e con l’aiuto dei colleghi a terra ha provveduto ad imbarellare, verricellare e recuperare l’infortunato.

Successivamente l’uomo è stato elitrasportato all’aeroporto di Reggio Calabria per essere consegnato alle ore 20,00 circa al personale del 118 che lo ha trasportato all’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria per le cure del caso. Sul posto erano presenti per quanto di competenza anche i Carabinieri e personale del 118.