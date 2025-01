Redel Viola, Cadeo post Catanzaro: ‘Più difficoltà significano maggiore crescita’

L’allenatore della Viola si è presentato in conferenza stampa soddisfatto per la vittoria, ma non completamente per il gioco espresso dai neroarancio. I consueti richiami nei confronti dei suoi atleti, li ha giustificati in parte per l’assenza del capitano e per l’ultimo mese caratterizzato da acciacchi di vario tipo. Nelle parole del coach molta speranza nel futuro imminente perchè le sfide si presentano per migliorare.

Leggi anche

La vittoria contro Catanzaro

“Prima di questo match avevo chiesto ai ragazzi di disputare una partita vera, non mi va di esprimere valutazioni del tipo “tanto non conta niente”. Se uno deve giocare lo deve fare al 100%. Come atteggiamento a livello difensivo nel modo di proporsi sul campo, questa mia idea si è espressa. Non c’è stata lucidità nel primo quarto, abbiamo perso troppi palloni anche nelle fasi successive della partita. Dovevamo fare delle scelte oculate, a seguito dei quintetti scesi in campo, invece non abbiamo avuto lucidità. Abbiamo tirato male i liberi, si poteva arrivare negli ultimi minuti con qualche punto in più. Catanzaro ha giocato dal canto suo anche una partita vera e secondo me ciò gioverà ad entrambe le squadre”.

L’assenza di Fernandez

“Non ci sarà con noi il capitano, un motivo in più per ricompattarci. Lui sarà vicino a noi, per sua personale richiesta. Un uomo eccezionale aldilà del giocatore. Per quanto riguarda l’assetto della squadra, ci hanno proposto vari nomi. Rimpiazzare Manu per le qualità che ha sarà difficile. Imposteremo la squadra in maniera diversa. Bangu ha dato tutto ciò che poteva dare. Lo stesso giocatore era in Serie C con poco minutaggio. Quando un giocatore offre il 100% non posso chiedere di più”.

Lo stato mentale e fisico dei giocatori

“I ragazzi sono stati sempre uniti in qualsiasi momento. Anche le squadre più forti possono perdere di molti punti. Non è un alibi, non potevamo pensare di rimanere sempre con un certo rendimento. Stasera abbiamo difeso, poi siamo “calati”. L’ultimo periodo è stato foriero di infortuni e virus di vario tipo. Non abbiamo mai stravinto durante il campionato, con un calo del 30% come nelle ultime partite, si evidenziano maggiore difficoltà”.

La trasferta di domenica 2 febbraio