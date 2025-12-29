Cadi Antincendi Futura, Pizetta: ‘Vittoria di cuore e grinta’

Una vittoria pesante, quella ottenuta sul campo del Defender Giovinazzo, che vale il doppio per la classifica e per lo spirito della Cadi Antincendi Futura. A parlarcene, con la consueta schiettezza e passione, è l’esperto centrocampista brasiliano Eriel Pizetta, artefice insieme ai suoi compagni di una prestazione che segna una svolta.

“Sì, assolutamente. È stata una partita, una prestazione che ci voleva. Perché ci mancava questa prestazione di cuore, di grinta da squadra. Dalla prima all’ultima azione, tutti quanti erano convinti.

Ho detto ai ragazzi: si vedevano negli occhi di tutti che quella partita sarebbe andata a nostro favore, perché ci abbiamo messo tutto. Abbiamo fatto sì una partita magari un po’ più difensiva, il giro palla non è stato il solito, però credo che ci voleva. Le trasferte erano un punto ancora in sospeso per noi e credo che col Giovinazzo abbiamo dato tutto. La vittoria è arrivata, ed era importante, anche perché i tre punti in classifica ci volevano”.

“Come sto? Eh, mi sto riprendendo, non sono ancora lontano dai miei 100%. Ho un problema alla schiena, alla caviglia, ma sto recuperando, quindi sto facendo fatica un po’. Però non si molla mai. A Giovinazzo ho stretto i denti perché lo so che anche in queste condizioni posso dare il mio contributo. Ci tengo tantissimo alla squadra, al campionato, ai miei compagni. Ho la fiducia di tutti, dell’allenatore Tonino Martino, e la ripago in campo. Sono fatto così, no? A meno che non sia impossibile, farò di tutto per essere lì“.

Il Calcettista Brasiliano negli anni è diventato un punto di forza assoluto della Scuola Calcio, da bravo istruttore “Eh, la scuola calcio è una gioia. Stiamo svolgendo di nuovo un buon lavoro quest’anno, sempre con i bambini coinvolti, le famiglie. In questo periodo natalizio ancora di più. Io credo che si è creato un bell’ambiente e continuiamo a lavorare con lo spirito giusto, sperando che i ragazzi crescano dentro il campo, ma anche a livello personale, trovando soddisfazione nell’essere qui.

Ormai la famiglia, le bambine sono qua, non solo il venerdì durante le partite ma anche durante la settimana. La Futura, per me, per mia moglie, per le bambine, ormai è famiglia. Ci troviamo bene. Auguriamo un buon Natale a tutti e grazie di cuore“.

Un messaggio chiaro, quello di Pizetta: cuore, appartenenza e spirito di sacrificio come chiavi del successo. Valori che, dalla prima squadra alla scuola calcio, definiscono l’identità della Cadi Antincendi Futura.