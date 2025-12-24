Calcio a 5: Cadi Antincendi Futura, la riscossa è completa

Una chiusura d’anno con il botto per la Cadi Antincendi Futura, che supera la trasferta di Giovinazzo regalando al mister Tonino Martino una “bellissima chiusura d’anno“. Un successo che sa di riscossa.

“Era una bellissima chiusura d’anno e ci voleva perché è stato un anno importante da tutti i punti di vista“, esordisce Martino. “Una squadra che ha reagito benissimo su un campo difficilissimo. Abbiamo difeso balla grande, è stata una vittoria totalmente di squadra. Abbiamo saputo soffrire da grande squadra e abbiamo avuto freddezza nei momenti giusti. Questa vittoria ci fa passare un Natale sereno“.

Il mister mette in chiaro un aspetto fondamentale: “Non c’è stato un singolo che è uscito fuori, se non tutta la squadra“. Un concetto, quello del collettivo, che per Martino è un mantra.

La partita a Giovinazzo era una prova di carattere. “Secondo me è stata una gara importante dal punto di vista della mentalità – spiega – perché c’era una tradizione sfavorevole in trasferta che andava sfatata. Invece i ragazzi hanno saputo aspettare con pazienza. Non ci siamo mai disuniti. Questo è stato il valore aggiunto“. E rivendica la filosofia del gruppo: “Lo dico da anni: un’individualità ti può fare vincere una partita, ma alla fine di un campionato deve venir fuori il collettivo. Noi, nei momenti più difficili, dobbiamo amalgamarci. Questa volta ci siamo riusciti“.

Il 2025 è stato un anno storico con il volo in Serie A: “Un traguardo storico, il miglior risultato della storia di questo club“. Ma il lavoro va oltre. L’attenzione al vivaio è massima: “Con la società c’eravamo prefissati di fare crescere tanti ragazzi e secondo me ci stiamo riuscendo“. Il mister elenca con orgoglio i giovani integrati: “Falcone ormai è un perno assoluto. Poi abbiamo Kadu, Ficara, Pedro Mendes, Cambareri,, Squillaci, aspettando Turiano… Ramondino,De Lorenzo e non solo, tutti dentro il un progetto“.

Un ringraziamento va ai veterani: “Humberto Honorio, Cividini,Pizetta,Parisi sono i pilastri di questa squadra. Mi sono sempre stati vicino. È anche grazie a loro se i ragazzi stanno crescendo“. Sulla scelta di coinvolgere Peppe Scopelliti pilastro della prima squadra, oggi a servizio dell’Under 19 e 17, Martino non ha dubbi: “Per me è un’ottima scelta. Peppe è un perno e ha una buona lettura del gioco. Ci consigliamo spesso“.

Il percorso ha cambiato la percezione della Futura: “Adesso le squadre affrontano la Cadi Antincendi Futura come una squadra seria e concreta. Ci siamo guadagnati il rispetto degli altri. La società deve essere orgogliosa“.

Con la serenità di un bilancio positivo e un collettivo unito, la Futura guarda al 2026, con in mezzo l’impegno in Coppa Italia contro il Benevento.