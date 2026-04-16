Cadi Antincendi Futura, Martino carica ambiente e la squadra: ‘Vogliamo i playoff’

Si avvicina il momento cruciale della stagione per la Cadi Antincendi Futura. Sabato 18 aprile alle ore 15, al Palattinà, arriva il Giovinazzo Futsal per una sfida che vale l’accesso diretto ai playoff per la massima serie. Una partita definita da tutti come “la gara delle gare” di questo girone di ritorno.

Alla vigilia del match, è stato mister Tonino Martino a presentare il clima nello spogliatoio, partendo dall’analisi dell’ultimo impegno: “Come stiamo? Con un po di amaro in bocca perché a due minuti dalla fine stavamo vincendo, ma credo che il pareggio fosse il risultato più giusto. Niente da recriminare. Abbiamo fatto un buon punto su un campo difficile, continuando il nostro percorso positivo. Ci prendiamo quello che di buono c’è e guardiamo con fiducia a sabato”.

Il tecnico non nasconde le difficoltà dell’impegno: “Affrontiamo forse la peggiore squadra che potessimo incontrare per l’ultima giornata. Sono in salute, devono vincere a tutti i costi e sono molto bravi. Anche loro hanno fatto un grande girone di ritorno. Ma noi siamo davanti al nostro pubblico e speriamo di regalargli l’ennesima gioia di questa stagione”.

Martino sottolinea l’atteggiamento giusto dei suoi ragazzi: “Sono le sfide che ci piacciono, quelle stimolanti. Noi giocatori viviamo per queste partite. Ce la godremo fino in fondo, sperando di essere noi ad esultare”.

Il mister lancia poi un appello ai tifosi: “Li aspettiamo sabato, per il tifo di sempre. Speriamo di vedere la solita cornice di pubblico, anzi qualcosa in più. Sarà uno spettacolo anche per chi viene a vedere, indipendentemente dal risultato. Partite come queste sono un bellissimo spot per la squadra, per la città, per tutto il territorio. La gente deve venire a vedere una partita di cartello di una Serie A2 Elite molto competitiva”.

“Mi era mancata la porta da difendere? Per nulla. Spero solo di continuare questo cammino con la squadra e di rivedere Paolo Parisi, tra i pali per i playoff. È lui il portiere di questa squadra e merita di giocare queste partite. Io tornerò al mio posto, che adesso comincia a mancare”.

La società ha voluto rendere ancora più speciale l’atmosfera. Restano invariati gli accessi per gli abbonati, ma con una condizione importante: dovranno indossare una t-shirt gialla per entrare gratuitamente. Stessa opportunità per i tifosi non abbonati: chi si presenterà al Palattinà con una maglia gialla entrerà senza biglietto, fino a esaurimento posti. Il prezzo del biglietto rimane invariato per chi non indossa il giallo, ma la società ha deciso di spingere sull’acceleratore della passione: “Vogliamo – insieme ai nostri splendidi tifosi – colorare oggi più che mai il Palattinà”. Per l’occasione, sono stati anche aperti nuovi posti nella curva posizionata dietro la porta “lato mare”. L’invito è chiaro: indossare il giallo, trasformare il palazzetto in un mare di colore e sostenere la squadra nel match più importante della stagione. Sabato 18 aprile, alle 15, il Palattinà sarà una bolgia. E il resto lo farà il campo.