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Cadi Futura: rinnovo triennale per il talentuoso Alessandro Squillaci

E' considerato un vero e proprio enfant prodige del mondo giallo-blu

29 Giugno 2026 - 15:40 | Comunicato

Alessandro Squillaci Cadi Futura

Rinnovo triennale per lui. La Cadi Antincendi Futura guarda al futuro con entusiasmo e punta su uno dei suoi talenti più puri. Alessandro Squillaci, giovane promessa del futsal calabrese, si appresta a vivere la sua quinta stagione tra i campionati di A2 e A2 Elite, con l’obiettivo di consolidare definitivamente il suo ruolo in prima squadra e diventare un punto di riferimento del progetto guidato dal presidente Nino Mallamaci.

Classe duemilasei, Squillaci è considerato un vero e proprio enfant prodige del mondo giallo-blu con una storia giovanile super, passata dalla nazionale di categoria e svariati progetti azzurri La scorsa stagione, il suo cammino è stato frenato da un infortunio che gli ha purtroppo precluso la partecipazione alla fase finale con la prima squadra.

Nonostante la giovane età, Alessandro vanta già un palmarès invidiabile nel settore giovanile. È il capitano della confermatissima Under 19 della Cadi Antincendi Futura, una squadra che negli ultimi anni ha dominato la scena regionale, laureandosi campionessa a ripetizione.

Determinato, scattante e dotato di un ottimo bagaglio tecnico, Squillaci possiede il fiuto del gol che lo rende un giocatore decisivo. La sua permanenza in gialloblù è un segnale chiaro della volontà della società di puntare su giovani di prospettiva, capaci di unire la passione per i colori a un talento cristallino.

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