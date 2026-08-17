Ultraleggero disperso, ricerche concentrate nell’entroterra del Tirreno cosentino

Ricerche via terra, mare e cielo per l’ultraleggero disperso sul Tirreno cosentino. Ultime celle agganciate tra Fiumefreddo e Fuscaldo

Sono concentrate nell’entroterra dell’alto Tirreno cosentino le ricerche dei vigili del fuoco dell’ultraleggero che risulta disperso dalla serata di ieri.

I soccorritori, infatti, secondo quanto si è appreso, ritengono improbabile che il velivolo possa essere finito in mare, visto che questi tipi di aerei viaggiano sotto costa e sarebbe stato notato dai numerosi bagnanti che affollano le spiagge calabresi.

Le ricerche proseguono anche sul mare

Nonostante questo le ricerche – alle quali si è aggiunto l’elicottero del Reparto volo di Salerno dei Vigili del fuoco Drago VF165 che sta collaborando con il velivolo dell’Esercito in supporto alle squadre di terra – sono condotte anche sul mare.

A bordo un uomo di 64 anni e una donna di 55

A bordo dell’ultraleggero scomparso viaggiano un uomo di 64 anni residente a Roma ed una donna di 55 anni residente a Matera.

Il velivolo era decollato dal campo di volo di Capo d’Orlando (Messina) ed era diretto a Sibari (Cassano allo Ionio). Le ultime celle telefoniche agganciate dagli occupanti risultano essere quelle tra Fiumefreddo e Fuscaldo.

Il campo volo di Capo d’Orlando

Il piccolo campo volo dal quale ieri sera è decollato l’ultraleggero che risulta disperso in Calabria è alla fine del lungomare Anna Rita Sidoti di Capo d’Orlando, in contrada Tavola Grande, a pochi metri dal depuratore e della pista utilizzabile per elisoccorso.

“È un aeroclub gestito da privati – dice un residente della zona – ma ormai è utilizzato raramente, saranno quattro o cinque i soci abituali.

Di tanto in tanto viene qualcuno a tosare l’erba ma la struttura non è più curata come qualche anno fa”.

Il campo volo è recintato solo in parte, al suo interno vi sono due piccole strutture in stato di semi-abbandono. Nell’area attualmente sono in sosta due ultraleggeri.