Taiji Mountain Fest 2026: la Calabria porta le arti marziali internazionali nel cuore dell’Aspromonte

Gambarie ospiterà tre giornate dedicate a Taijiquan, Kung Fu Shaolin, sport, benessere, natura e turismo esperienziale

La Calabria si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento internazionale dedicato alle arti marziali, alla cultura orientale e alla valorizzazione del territorio. Dal 25 al 27 settembre 2026, nello scenario montano di Gambarie d’Aspromonte, si svolgerà il Taiji Mountain Fest – Calabria 2026, manifestazione che nasce con l’obiettivo di trasformare per tre giorni l’Aspromonte in un punto d’incontro tra sport, formazione, cultura, benessere e turismo.

Un progetto che parte dalla Calabria e guarda oltre i confini regionali, costruito attorno a una formula particolare: affiancare seminari con maestri di rilievo internazionale, competizione sportiva ed esperienze alla scoperta del territorio, in uno degli scenari naturalistici più suggestivi del Mediterraneo.

DUE GRANDI PROTAGONISTI DELLE ARTI MARZIALI

Tra gli ospiti più attesi ci saranno Shi Yan Ti, monaco Shaolin di 34ª generazione, e Gianfranco Pace, maestro italiano di Taijiquan conosciuto a livello internazionale.

La loro presenza offrirà ad appassionati e praticanti l’opportunità di prendere parte a sessioni formative rivolte a diversi livelli di esperienza, creando un’importante occasione di studio, pratica e confronto.

Il programma comprenderà attività legate al Taijiquan, Tui Shou, Qigong, Kung Fu Shaolin e alle arti marziali interne, alternando momenti di pratica e approfondimento a esperienze dedicate alla scoperta del territorio.

GAMBARIE E L’ASPROMONTE PROTAGONISTI DELL’EVENTO

Uno degli elementi distintivi del Taiji Mountain Fest è proprio la scelta di Gambarie, nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte, come sede della manifestazione.

La montagna calabrese non rappresenterà semplicemente lo scenario dell’evento, ma sarà parte integrante dell’esperienza.

Il progetto punta infatti a creare un collegamento diretto tra pratica sportiva, benessere, natura e scoperta del territorio, coinvolgendo strutture ricettive e operatori locali e offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere l’Aspromonte anche attraverso escursioni e attività outdoor.

Una formula che intende contribuire alla promozione di un modello di turismo sportivo ed esperienziale, capace di generare interesse verso la montagna calabrese anche al di fuori dei tradizionali flussi turistici estivi.

TRE GIORNI TRA SEMINARI, NATURA E COMPETIZIONE

Il Taiji Mountain Fest si svilupperà nell’arco di tre giornate.

Venerdì 25 e sabato 26 settembre saranno prevalentemente dedicati ai seminari e alle attività esperienziali, mentre domenica 27 settembre sarà la giornata della competizione.

Gli atleti potranno confrontarsi nelle specialità del Taolu, con forme tradizionali, moderne, stili interni e armi, e nel Tui Shou, nelle categorie lotta tradizionale a piedi fissi e piedi mobili.

La competizione sarà gestita attraverso Smoothcomp, piattaforma internazionale utilizzata per la gestione di competizioni di arti marziali e sport da combattimento, attraverso la quale saranno gestite iscrizioni, categorie e risultati.

UN’OCCASIONE PER LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI CALABRESI

Particolare attenzione è rivolta alle scuole di arti marziali, alle associazioni sportive e ai praticanti calabresi.

La manifestazione vuole infatti rappresentare non soltanto un evento capace di richiamare partecipanti provenienti da altre regioni e dall’estero, ma anche un’opportunità per il movimento marziale calabrese di incontrarsi, confrontarsi e prendere parte a un appuntamento di respiro internazionale organizzato sul proprio territorio.

Per le scuole sono inoltre previste formule dedicate alla partecipazione collettiva e all’ospitalità, con l’obiettivo di favorire la presenza di gruppi e associazioni durante l’intero weekend.

SPORT E TERRITORIO: DALLA CALABRIA UN PROGETTO CHE GUARDA AL MEDITERRANEO

Il Taiji Mountain Fest – Calabria 2026 è un progetto che nasce in Calabria e sceglie uno dei suoi luoghi più rappresentativi, Gambarie d’Aspromonte, per dare vita a un appuntamento capace di unire sport, cultura, natura e promozione del territorio.

La manifestazione è organizzata e promossa da Libertas – Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, con il patrocinio di Libertas EPS/APS Nazionale, del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria.

L’evento è ideato e coordinato dal M° Giuseppe Chirico, Concept e Digital Manager del Taiji Mountain Fest, professionista della comunicazione digitale e maestro con una lunga esperienza nel panorama delle arti marziali e degli sport da combattimento.

Da questo percorso interdisciplinare nasce un format che vuole andare oltre la dimensione del tradizionale evento sportivo, mettendo in relazione formazione marziale, grandi maestri, competizione, cultura, turismo esperienziale e valorizzazione del territorio.

Alla base del Taiji Mountain Fest c’è infatti un’idea precisa: utilizzare lo sport anche come strumento di promozione territoriale, mettendo insieme le risorse naturali della Calabria, la sua capacità di accoglienza e l’organizzazione di eventi capaci di richiamare praticanti, scuole, famiglie e visitatori anche da fuori regione.

Gambarie e l’Aspromonte diventano così un punto d’incontro tra Oriente e Mediterraneo, tra discipline con una storia millenaria e uno dei paesaggi montani più caratteristici del Sud Italia.

Un progetto che vuole raccontare anche una Calabria capace di organizzare, accogliere e trasformare lo sport in un’occasione di conoscenza e valorizzazione del territorio.

Tre giorni. Grandi maestri. Natura. Sport. Cultura. Esperienze.