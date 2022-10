Reggina, Inzaghi: 'Nessun summit e niente crisi. Andiamo a Cagliari per comandare'

La Reggina punta a riscattare il doppio passo falso contro Parma e Perugia e spera di riprendere il cammino anche in trasferta dove tre sono state in totale le sconfitte. Presenta come sempre il match con il Cagliari il tecnico Inzaghi: "Giochiamo sempre con lo stesso modulo, voglio andare a comandare anche sul campo di una delle squadre più forti della serie B, questa filosofia ci ha portato a determinati risultati. Preferisco fare ventisette tiri e prenderne tre e perdere, piuttosto che essere bombardati. Cagliari, Genoa e Parma non c'entrano con questo torneo, ma vogliamo giocarcela, qualcosa non è andata bene e cerchiamo di migliorare sotto quegli aspetti, magari con un pò più di cattiveria nelle zone più significative del campo. Io sono contento di allenare questo gruppo. Obi è pronto almeno per entrare, non può ancora giocare dall'inizio. Santander non lo forziamo, sta facendo qualche allenamento ma non ci sarà, andrà dentro quando lo vedremo al cento per cento".

