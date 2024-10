Cagliari-Reggina: cosa potrebbe cambiare mister Inzaghi nell’undici iniziale?

Nessuna modifica sul modulo, ma quasi certamente mister Inzaghi opererà dei cambi nell’undici iniziale. Non tanto per gli errori commessi in occasione della sfida contro il Perugia, ma per necessità che anche il campo ha mostrato in maniera evidente soprattutto in alcuni settori. Riteniamo improbabile la sostituzione di Colombi a vantaggio di Ravaglia, mentre potrebbero avere molto possibilità di essere schierati nell’undici iniziale Camporese per Cionek, Crisetig per Hernani e Canotto per Ricci. L’idea di Gori sin dal primo minuto stuzzica l’idea del tecnico che nutre grande stima nei confronti dell’attaccante, ma la decisione maturerà anche in base a come si vuole impostare la gara e le caratteristiche dell’avversario. Una ulteriore valutazione può essere fatta sulla condizione fisica di Menez, sempe presente nelle prime dieci gare e leggermente in ombra nelle ultime due.

Leggi anche