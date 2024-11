Reggina: Inzaghi ribadisce in maniera chiara concetti sul gioco e gli obiettivi

Non uno sfogo ma alcune precisazioni del tecnico rispetto a quanto accaduto negli ultimi giorni

Dopo la terza sconfitta in quattro gare e soprattutto quella ultima in casa contro il Perugia, mister Inzaghi ci ha tenuto a precisare in conferenza stampa alcuni concetti, riguardanti gli obiettivi ed il progetto Reggina:

“Giochiamo sempre con lo stesso modulo, voglio andare a comandare anche sul campo di una delle squadre più forti della serie B, questa filosofia ci ha portato a determinati risultati. Preferisco fare ventisette tiri e prenderne tre e perdere, piuttosto che essere bombardati. Ci è stato chiesto di giocare bene e lo stiamo facendo, di stare lontani dalle zone pericolose ed oggi è così. Il progetto è triennale, non scrivete di summit in società e rischio crisi“.