Cala Azul: aspettando il 10 agosto, svelato il primo ospite speciale

La Notte delle Stelle. Fervono i preparativi del Lido Cala Azul per la grande serata del 10 agosto, un evento divenuto negli anni attesissimo e pieno di sorprese.

Anno dopo anno lo stabilimento di Marina di San Lorenzo ha creato altissime aspettative nei reggini che ora non vedono l’ora di scoprire cosa il lido ha in serbo per il 2019.

L’anno scorso l’attesa è stata ripagata con un grandissimo show, anche perchè ricorreva la decima edizione della Notte delle Stelle.

Gli ospiti di quest’anno verranno svelati nel corso delle settimane, ma è già arrivata la prima anticipazione. A intrattenere migliaia di reggini e turisti il 10 agosto al Lido Cala Azul ci sarà l’affascinante e misteriosa magia del Circo Nero.

“Questo non è il circo triste degli animali in gabbia e delle unghie tagliate, non è il circo meraviglioso che tiene a bocca aperta i bambini di tutto il mondo, e neppure quello struggente dei clown nani che inciampano nella vita con le loro scarpe troppo grosse. Questo è il Circo della Musica e delle Passioni che urlano dentro, è il Circo della Notte, il CIRCO NERO!”, questa la presentazione del circo, celebre in tutta Italia.

LA NOTTE DELLE STELLE

Il 10 agosto è una data storica per il Cala Azul che, anche quest’anno, ospiterà artisti di caratura internazionale presso la sua bellissima location. Un evento imperdibile seguito da tutta la provincia di Reggio Calabria.

Uno spettacolo indimenticabile che vedrà protagonisti i vostri sorrisi, la vostra allegria, la bella gente ed ancora scenografie di altissimo livello che meritano un pubblico delle grande occasioni.

Siamo unici, come unico è il cielo di quella notte che ci offre le sue stelle.

INFO & CONTATTI

