Gelardi (Lega): ‘Un 2024 di grandi traguardi per la Calabria’

“Il 2024 è stato un anno straordinario per la Calabria, segnato da successi importanti e traguardi raggiunti grazie a un lavoro sinergico tra il Governo centrale e quello regionale. Sicuramente determinante si è rivelata la grande attenzione del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, grazie al quale sono arrivate in Calabria risorse in particolare per interventi decisivi sul Porto di Gioia Tauro, dove sono stati avviati i lavori per l’elettrificazione della banchina di Levante, l’ampliamento dell’imboccatura per accogliere navi di maggiori dimensioni e il completamento del piazzale retrostante la banchina di Ponente”. Così, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Giuseppe Gelardi.

“Questi investimenti hanno reso lo scalo un punto di riferimento strategico per i traffici internazionali, rafforzandone il ruolo di volano economico per la regione e portandolo, sotto la guida di Andrea Agostinelli, a livelli di movimentazione massima.

Inoltre è stata impressa una forte accelerazione al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, opera simbolo che cambierà il futuro della mobilità e dello sviluppo del Sud, del Paese e dell’Europa. Parallelamente, il Governo ha dato un impulso decisivo all’ammodernamento della rete stradale e autostradale, agli investimenti sulla rete ferroviaria e a una complessiva visione di Calabria sempre più integrata e competitiva.

Un contributo fondamentale è venuto anche dal Ministro Giuseppe Valditara, che ha destinato oltre 510 milioni di euro alle scuole calabresi, migliorando l’edilizia scolastica e ampliando l’offerta formativa. Tra gli interventi più significativi, rientrano il programma Agenda Sud per il potenziamento delle scuole elementari, il rafforzamento delle scuole superiori con l’incremento di docenti in diversi istituti e un’attenzione particolare alla crescita delle competenze degli studenti calabresi”.

Il rilancio infrastrutturale e i successi dell’aeroportualità

“Naturalmente -prosegue Gelardi- non si può non sottolineare la straordinaria capacità del Presidente Roberto Occhiuto, che ha saputo dialogare e creare una sinergia profonda con Roma, ottenendo risultati di grande rilievo. Tra questi, spicca sicuramente il rilancio degli aeroporti calabresi, che nel 2024 hanno registrato un record di passeggeri, superando i 3,6 milioni di transiti nei tre principali scali della regione: Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.

In particolare, l’aeroporto di Reggio Calabria ha visto un incremento del 206% nel numero di passeggeri, attestandosi come uno degli scali più dinamici d’Europa. Questo straordinario risultato è il frutto di una strategia mirata al potenziamento delle infrastrutture e all’ampliamento dei collegamenti, che ha trasformato gli aeroporti calabresi in punti di forza per lo sviluppo economico e turistico della regione.

Questi straordinari risultati sono il frutto di una grande sinergia tra forze di governo a più livelli istituzionali, dove il rapporto solido e proficuo tra alleati ha permesso di lavorare con unità di intenti per il bene della nostra terra.

Questo spirito di squadra rappresenterà un elemento chiave anche per affrontare le sfide future, a partire dalle elezioni comunali di Reggio Calabria fino al rinnovo della Giunta regionale, momenti cruciali per garantire continuità e una Calabria sempre più forte e competitiva. La nostra regione sta finalmente costruendo il futuro che merita, e noi continueremo a lavorare con determinazione per darle sviluppo, crescita e opportunità.”