Sant’Eufemia d’Aspromonte, Gelardi: ‘Due nuovi consiglieri della Lega in Comune’

“Sono estremamente soddisfatto del recente ingresso di due componenti della sezione Lega Salvini Calabria di Sant’ Eufemia d’Aspromonte all’interno del Consiglio comunale del paese. Si tratta di Giuseppe Polimeni (segretario particolare dell’Assessore della Regione Calabria alle Politiche sociali, cultura e sport; e segretario della Sezione Lega Salvini premier Sant’Eufemia d’Aspromonte) e di Maria Angela Violi (Avvocato e militante del Partito).

Un ringraziamento particolare va al Dott. Francesco Papalia e al Dott. Domenico Rositano per il lavoro svolto fin ora in Consiglio comunale. Entrambi hanno saputo ben interpretare il loro ruolo istituzionale, e non hanno esitato a dimettersi nel momento in cui sopraggiunte esigenze professionali e familiari li avrebbero costretti a ridurre le proprie energie ed attenzioni. Questo atteggiamento esplicita un alto senso delle istituzioni e fa loro onore”.