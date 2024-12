Reggio, Cannizzaro: ‘Campus del Mediterraneo con 4 milioni alla Mediterranea’

“Reggio Calabria avrà un campus universitario, il primo della storia. Lo avrà grazie ad un altro mio emendamento, approvato nelle scorse ore in Commissione Bilancio, grazie al quale sono stati destinati 4 milioni di euro all’Università Mediterranea di Reggio Calabria con finalità specifiche, vale a dire la realizzazione del CAMPUS UNIVERSITARIO DEL MEDITERRANEO, da costruire nel cuore della città. Sarà la chiave di volta per trattenere più ragazzi nella loro terra e per attirarne altri provenienti da diverse zone d’Italia, d’Europa e del mondo. Questo in linea con l’azione di rilancio dell’aeroporto che abbiamo messo in campo e con i voli internazionali, collegando la città al resto del mondo, candidando Reggio e il mondo universitario calabrese a diventare punto di riferimento nell’attuazione di quanto previsto nel famoso Piano Mattei.