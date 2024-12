A Reggio un Campus universitario del Mediterraneo in pieno centro

Reggio Calabria città universitaria: annunciati fondi e progetti per un Campus del Mediterraneo moderno, accessibile e internazionale

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria potrà presto contare su un Campus universitario del Mediterraneo, un progetto sostenuto da un finanziamento di 4 milioni di euro, destinato a trasformare il centro cittadino in un polo accademico di riferimento.

Ad annunciarlo sulle pagine della Gazzetta del Sud è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e autore dell’emendamento per il nuovo Campus reggino.

Questa iniziativa mira a consolidare il ruolo formativo di Reggio identificandola com “città universitaria“, e a valorizzare il suo posizionamento strategico nel Mediterraneo, con ripercussioni sull’attrattività verso studenti nazionali e internazionali e sul tessuto socio-economico locale.

Una prospettiva integrata nel Piano Mattei

L’intervento si inserisce nell’ambito del Piano Mattei, potenziando l’offerta didattica e creando opportunità di sviluppo per la città in riva allo Stretto. Il coinvolgimento di attori istituzionali e la disponibilità di risorse adeguate rendono questo progetto, un tassello importante per favorire mobilità, interscambio culturale e una maggiore integrazione tra accademia, territorio e contesto mediterraneo, offrendo nuove prospettive alla comunità studentesca e all’intera area.