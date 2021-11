25 novembre, Bruni: 'Cambiare cultura con l'aiuto della famiglia e della scuola'

25 novembre, il commento di Amalia Bruni in consiglio regionale sulla giornata mondiale contro la violenza su le donne:

“La violenza contro le donne è non solo un aberrante reato ma è la più praticata violazione dei diritti umani in tutto il mondo. C’è un filo rosso che unisce due date significative e strettamente legate tra di loro. Da un lato appunto il 25 novembre che condanna "ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, che avvenga nella vita pubblica o privata” (come recita la dichiarazione dell’Onu del 1993). Dall’altro il 10 dicembre, data con la quale si celebra l’Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Assistiamo quotidianamente a episodi di violenza, di brutalità, di coercizione nei confronti delle donne nonostante le leggi siano diventato più repressive e le pene più severe, ma tutto questo sembra non bastare".