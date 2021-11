Alta Velocità in Calabria, il Ministro Giovannini: "Procedura super accelerata"

Intervista del Ministro Enrico Giovannini ai microfoni de 'La Stampa' dal titolo “Dieci anni per cambiare l`Italia, Regioni e Comuni investano sul green". Tra gli argomenti affrontati da Giovanni, anche l'Alta Velocità in Calabria.

"Alla recente assemblea dell`Ance, l`amministratore delegato di Rfi, la dottoressa Fiorani, ha annunciato che tra dicembre e l`inizio del nuovo anno gran parte dei progetti di fattibilità tecnico-economica per le opere del Pnrr sarà pronta e quindi potrà essere messa a gara e assegnata nel 2022.

Sono tempi molto stretti, ma le procedure attraverso cui i progetti verranno valutati dal punto di vista ambientale, della sicurezza e della tutela del paesaggio sono molto più rapide, anche perché le linee-guida che abbiamo emanato obbligano ad incorporare già nei progetti gli elementi di valutazione ambientale e sociale. Non solo. Per le 10 opere più complesse, tra cui la linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria e la diga foranea di Genova, è stata introdotta una procedura super accelerata: nel Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici in tempi molto rapidi si concentrano tutti i pareri e, in caso di conflitto tra le amministrazioni, la decisione viene presa dal Consiglio dei ministri", conclude il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti