La Calabria ama il caffè: la conferma arriva da Google

Non c'è che dire, i calabresi amano il caffè e questa loro passione per l'iconica bevanda aromatica passa sempre più anche attraverso la rete

I calabresi hanno un debole per il caffè e non rinuncerebbero per nulla al mondo a questa bevanda che nel nostro Paese, come noto, viene vissuta come un vero e proprio rituale.

Per affermare questo sarebbe sufficiente entrare in casa delle famiglie di Reggio e di altre città della Calabria, oppure fare un giro nei bar, con l’augurio che si possa presto superare l’emergenza sanitaria in corso e che queste e molte altre attività possano riprendere ad operare.

I dati presentati da Google Trends

Una conferma di natura statistica e rigorosamente “super partes” proviene tuttavia da Google: il motore di ricerca infatti conferma il fatto che la Calabria sia una delle regioni italiane più interessate a questa bevanda, anche per quel che riguarda, appunto, le ricerche che vengono effettuate online.

Facendo ricorso a Google Trends, un tool che il colosso della “grande G” mette gratuitamente a disposizione, bastano pochi click per comprendere che i calabresi hanno un amore particolare nei confronti di questa bevanda.

Prima di entrare nel dettaglio è utile evidenziare una piccola “nota metodologica”: Google presenta queste sue statistiche facendo riferimento ad un parametro che definisce “interesse nel tempo”, il quale può spaziare da 0, ovvero l’interesse minimo, fino ad un massimo di 100.

Numeri inequivocabili per la Calabria

Effettuando un’analisi relativa alla parola chiave generica “caffè“, la quale è senz’altro una delle più significative, la Calabria risulta essere al quarto posto con un interesse nel tempo davvero altissimo, pari a 92, livello che peraltro si è mantenuto perfettamente costante nell’ultimo anno.

Solo Basilicata, Puglia e Lazio sono riuscite a registrare un interesse nel tempo superiore.

Il fatto che il caffè sia un vero e proprio “culto” per i calabresi viene confermato anche da ricerche più approfondite eseguite nel medesimo strumento.

Come noto oggi tantissime persone sono solite preparare il caffè comodamente in casa o in ufficio utilizzando delle apposite macchinette, di conseguenza è sicuramente interessante uno “zoom” che tenga conto di questo.

Moltissime persone fanno riferimento a siti web dedicati alla vendita cialde e capsule online come Outlet del Caffè, di conseguenza è interessante scoprire i trend di ricerca riguardanti appunto cialde e capsule, ovvero i consumabili che devono essere utilizzati nelle macchinette affinché tali dispositivi possano funzionare.

Per quel che riguarda la keyword di ricerca “cialde caffè” la Calabria è attualmente al terzo posto con un indice di interesse pari a 65, seguita solo da Basilicata e Molise, e considerando la parola chiave “capsule caffè” il risultato è altrettanto inequivocabile: quarto posto con un indice di interesse di 78 dietro a Molise, Puglia e Umbria.

La Calabria ama il caffè e lo dimostra anche online

Non c’è che dire, dunque: i calabresi amano il caffè e questa loro passione per l’iconica bevanda aromatica passa sempre più anche attraverso la rete.

Il commercio elettronico, d’altronde, è una realtà del tutto consolidata ormai da diversi anni e riguarda sempre più spesso anche tutto ciò che è necessario per preparare del buon caffè in casa o in ufficio, quindi apposite macchine, cialde e capsule di qualsiasi tipologia.