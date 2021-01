Recovery Plan, Pitaro e Arruzzolo: 'La Calabria deve farsi sentire dal Governo, unita e forte'

Il consigliere regionale Francesco Pitaro e il Presidente del Consiglio regionale GiovanniArruzzolo tuonano per il ritardo della Calabria nella capacità di aprire un confronto col Governo per il Recovery Plan.

“Lascia l’amaro in bocca la sparizione, d’emblée, dell’ Alta velocità ferroviaria e del Porto di Gioia Tauro dal Recovery Plan approvato dal Governo. Naturalmente, la programmazione dei 220 miliardi di euro dovrà essere discussa, confrontata con le parti sociali e approvata dal Parlamento prima di finire a Bruxelles. E però questo primo inizio - afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro - non può che allarmare.

"Svela la persistenza di una scarsa volontà politica e culturale delle Istituzioni nazionali ad utilizzare le risorse anche per rimuovere il divario di sviluppo Nord-Sud nel rispetto del principio dell’addizionalità raccomandato dall’Europa.

E, al contempo, segnala il ritardo della Calabria nella capacità di aprire un forte, partecipato e intenso dibattito pubblico su questo fondamentale dossier che dovrà servire a metterla al passo col resto del Paese.

"È un ritardo che può (deve!) essere ancora recuperato - sottolinea Pitaro - superando l’autoreferenzialità della Regione nella gestione di questa chance non ordinaria ma storica per il Mezzogiorno.

“Se la Calabria subisce senza reagire , rischia di perdere l’opportunità di riscatto che l’Europa ci offre. Non possiamo consentirlo!”

“Considero iniqua verso il Mezzogiorno e la Calabria la ripartizione dei fondi previsti dal recovery plan predisposto dal Governo. È quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo. “I timori manifestati da molti Governatori del Sud, già all’inizio di dicembre, alla luce dei fatti si stanno dimostrando fondati – commenta Arruzzolo – Basti pensare, una fra tutte, che è sparita da ogni prospettiva statale la realizzazione dell’Alta Velocità ferroviaria da Salerno fino a Reggio Calabria. Nel piano predisposto dal Governo Conte si parla di velocizzazione della linea. Per non parlare, poi, del Porto terminal container di Gioia Tauro, escluso dal piano a discapito dei porti transhipment di Genova e Trieste, definiti “nodi strategici” nei traffici da e per il medio-estremo Oriente, cui sono stati assegnati, rispettivamente, 500 e 400 mln di €”.