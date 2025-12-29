Calabria, ancora un assalto con esplosivo ad ufficio postale: asportato postamat

E' il terzo in pochi giorni . Le parole del primo cittadino: 'Non ci faremo intimidire'

Nuovo assalto con esplosivo ad un ufficio postale in provincia di Cosenza, il terzo in pochi giorni dopo quelli messi in atto a Lauropoli e Santa Maria del Cedro.

Stavolta é accaduto a Laino Borgo, dove, come nei casi precedenti, é stato asportato, con l’utilizzo di esplosivo, lo sportello postamat, che i banditi hanno caricato su un furgone, dandosi poi alla fuga.

Alcuni abitanti della zona, allarmati dalla forte deflagrazione, hanno telefonato al 112.

Leggi anche

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. A tale scopo i militari hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza

“Quanto é accaduto la scorsa notte – ha affermato, in una dichiarazione, la sindaca di Laino Borgo, Mariangelina Russo – va condannato con forza.

Si tratta di un atto criminale che non soltanto ha danneggiato il nostro ufficio postale, che svolge un servizio per la collettività, ma soprattutto ha ferito l’intera comunità di Laino Borgo. Oltre al danno economico e strutturale, lo sportello rappresenta un elemento essenziale per la vita della nostra cittadina. La speranza é che venga ripristinato quanto prima, ma quel che resta tra le macerie è una ferita aperta per tutti noi, non abituati a simili episodi. Il boato di questa notte ha scosso un’intera popolazione, preoccupata per la spregiudicatezza del gesto criminale. Ma non ci faremo intimidire da tutto questo. Sapremo reagire e ricominciare uniti per respingere fuori dal nostro territorio simili comportamenti. A Poste Italiane e a tutti i dipendenti va la nostra solidarietà. Siamo fiduciosi che gli inquirenti e le forze dell’ordine sapranno fare presto luce sull’accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili”.

ansa.it