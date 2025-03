Centri Antiviolenza e Case Rifugio in Consiglio Regionale: presentato documento con proposte

In data 4 marzo 2025, in occasione dell’audizione dei Centri Antiviolenza (CAV) e Case Rifugio (CR) presso il Consiglio Regionale della Calabria – “Terza Commissione – Sanità, attività sociali culturali e formative”, in merito alle proposte di legge n. 345 e 362, finalizzate all’aggiornamento della normativa regionale sul contrasto alla violenza di genere, il Coordinamento regionale dei CAV e CR (C.A.D.I.C.) ha depositato un documento condiviso, contenente criticità, proposte integrative e la necessità di prevedere adeguate coperture finanziarie, imprescindibili per l’effettiva attuazione degli interventi previsti.

Durante l’audizione, il Governo regionale ha manifestato l’impegno ad aumentare le risorse disponibili e a

garantire il livello di competenze finora raggiunto dalle strutture riconosciute e regolarmente autorizzate, con l’obiettivo di rafforzare le reti territoriali e garantire un supporto efficace alle donne vittime di violenza e discriminazioni di genere.

Il C.A.D.I.C. esprime apprezzamento per il lavoro finora svolto della Commissione, che ha operato su due

distinti testi normativi con un approccio orientato alla coesione istituzionale, superando logiche partitiche

in favore di una strategia condivisa.

Il Coordinamento resta a disposizione di altri momenti di confronto, se ritenuti utili. L’auspicio è che l’iter legislativo in corso possa condurre all’adozione di una legge innovativa e adeguatamente finanziata, arricchita dalle integrazioni emerse nelle audizioni, che renda la Calabria un modello di riferimento in materia di contrasto alla violenza di genere e tutela delle vittime.