Calabria, avviso pubblico per riqualificare i percorsi di accesso alle spiagge libere
Una grande occasione per i Comuni costieri: avviso Regione Calabria per accessi sicuri e riqualificati alle spiagge libere
26 Agosto 2025 - 14:00 | Comunicato Stampa
La Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la “Riqualificazione dei percorsi di accesso alle spiagge regionali prive di concessioni balneari”, finanziato a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.
Obiettivi dell’Avviso
«Attraverso questo Avviso – ha affermato l’assessore al Turismo – ai Comuni costieri presenti nel territorio regionale, con spiagge riconosciute di rilevanza strategica per vocazione turistica e/o per particolari riconoscimenti paesaggistici o naturalistici, saranno concessi appositi contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione funzionale, messa in sicurezza, recupero e ripristino dei percorsi e della sentieristica di accesso alle spiagge regionali non assegnate in concessione a soggetti privati».
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma regionale online documentale.regione.calabria.it/portale
dal 1° settembre 2025 (ore 12:00) ed entro e non oltre il 22 settembre 2025 (ore 12:00).
Il testo integrale dell’Avviso e la modulistica sono disponibili nella sezione “Bandi e Avvisi di gara” del portale istituzionale: Avviso Pubblico Regione Calabria.
Le dichiarazioni dell’assessore al Turismo
«Una grande possibilità – ha concluso l’assessore – data alle amministrazioni comunali che presenteranno domanda, per poter ripristinare e rendere così più attrattivo il proprio territorio. Un lavoro sinergico che rientra nella visione complessiva con l’obiettivo di rendere la Calabria una regione armoniosa, in sintonia con la natura che la rende unica».