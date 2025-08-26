Calabria, avviso pubblico per riqualificare i percorsi di accesso alle spiagge libere

La Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la “Riqualificazione dei percorsi di accesso alle spiagge regionali prive di concessioni balneari”, finanziato a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.

Obiettivi dell’Avviso

«Attraverso questo Avviso – ha affermato l’assessore al Turismo – ai Comuni costieri presenti nel territorio regionale, con spiagge riconosciute di rilevanza strategica per vocazione turistica e/o per particolari riconoscimenti paesaggistici o naturalistici, saranno concessi appositi contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione funzionale, messa in sicurezza, recupero e ripristino dei percorsi e della sentieristica di accesso alle spiagge regionali non assegnate in concessione a soggetti privati».

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma regionale online documentale.regione.calabria.it/portale

dal 1° settembre 2025 (ore 12:00) ed entro e non oltre il 22 settembre 2025 (ore 12:00).

Il testo integrale dell’Avviso e la modulistica sono disponibili nella sezione “Bandi e Avvisi di gara” del portale istituzionale: Avviso Pubblico Regione Calabria.

Le dichiarazioni dell’assessore al Turismo