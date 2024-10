Calabria, pubblicato bando da 1,7 milioni per archivi e biblioteche

È stato pubblicato sul portale istituzionale regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 139 del 16 dicembre 2019, l’Avviso Pubblico per “Interventi a sostegno di biblioteche e archivi storici della Calabria”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 15667/2019. Il bando, redatto dal Dipartimento Istruzione e Attività Culturali della Regione, è articolato in tre azioni e stanzia, complessivamente, 1.700.000 di fondi del Piano di Azione e Coesione, per il finanziamento di biblioteche esistenti, archivi storici e nuove biblioteche comunali.

Leggi anche

La Azione 1 è destinata a biblioteche pubbliche, biblioteche di interesse locale ai sensi della L. R. 17/1985, biblioteche di interesse culturale ai sensi del D. lgs 42/2004, sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche, per un importo di 1.000.000 di euro. Ciascun progetto potrà ricevere un cofinanziamento compreso tra i 10.000 e i 25.000 euro a seconda della tipologia di biblioteca e della sua ubicazione all’interno di comuni più o meno grandi. Nell’ambito della prima azione, 200.000 euro sono riservate alle sole biblioteche scolastiche che possono partecipare per un cofinanziamento massimo di 5.000 euro.

La Azione 2 del bando, rivolta agli archivi storici della Calabria, ha a disposizione 200.000 euro e ammette la partecipazione di enti pubblici e soggetti gestori di archivi che abbiano decreto di riconoscimento del valore storico da parte del Mibact.

Leggi anche

La Azione 3 costituisce una novità nella programmazione regionale ed è finalizzata all’apertura di nuove biblioteche comunali interamente dedicate a bambini e ragazzi o con almeno una sezione dedicata a bambini e ragazzi, mettendo a bando 500.000 euro per progetti cofinanziati dai 10.000 ai 25.000 euro.

Tutte le azioni prevedono un intervento regionale fino all’80% dei costi sul valore complessivo del progetto.La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 15 gennaio. I progetti, presentati sulla modulistica disponibile sul sito regionale, vanno inviati, completi della documentazione prevista dal bando, esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo bandi.iac@pec.regione.calabria.it.