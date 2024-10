La Calabria del basket piange Totò Putortì. Lo ricorda la FIP

“Un uomo che si é speso per il mondo arbitrale dedicandosi sempre con competenza e passione – ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale Fip Paolo Surace . Ha dato lustro alla pallacanestro calabrese nelle massime serie del basket ed in ambito federale con competenza e serietà. E’ un momento molto triste per tutti noi. Lo ricordiamo con affetto. Un abbraccio sentito ai suoi familiari”.

Oggi il Prof. Toto’ Putortí non è più tra noi ma sicuramente la sua presenza, il suo amore per la pallacanestro e soprattutto per tutti i suoi Arbitri, che in questi anni hanno avuto modo di conoscerlo nell’apprendere i suoi validi insegnamenti, rimarranno indelebili nei nostri ricordi. Il CIA Calabria con i suoi Arbitri ed Ufficiali di Campo si unisce al dolore della Famiglia Putortí esprimendo la propria vicinanza in questo triste momento”.