Burger King lancia il nuovo ‘The ’Nduja Burger’ con l’eccellenza calabrese

La specialità calabrese farà il giro del mondo. ‘The ‘Nduja Burger' da domani sarà in tutti i punti della catena di fast food

La ‘nduja entra nel menù di Burger King. Ad annunciarlo Franco Barbalace, vice sindaco di Spilinga. “Un impegno partito da qualche mese, che si realizza con la presentazione ufficiale alla stampa nazionale”, le sue parole.

L’evento doveva essere celebrato da Spilinga ma, a causa delle misure antiCovid, è stato tenuto in collegamento da Milano. ‘The ‘Nduja Burger’, da domani sarà in tutti i punti della catena di fast food.

Gli ingredienti del nuovo Nduja Burger

Per il The ’Nduja Burger si usano brioche bun, la salsa ‘nduja Bbq, maionese, cipolle fritte fresche, 3 fette di bacon, 2 di scamorza, fiocchi di Parmigiano Reggiano Dop e la nuova patty di carne gourmet. Ben 10 le tonnellate di ’Nduja di Spilinga che sono state acquistate in vista della partnership appena nata.

Franco Barbalace, vice sindaco di Spilinga con delega al marketing territoriale e fautore dell’iniziativa, commenta entusiasta.