La notizia era nell’aria da alcune ore ed è stato il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, a darne conferma sulla sua pagina Facebook. La città saluterà l’arrivo del 2018 con il concerto di Skin e degli Skunk Anansie.

La band britannica con la voce potente e unica di Skin scalderà la città di Cosenza. Una voce dolce e rabbiosa, “nera”e dalle numerose influenze: dall’heavy metal all’ibride funk, passando per il blues, punk rock, reggae e hip hop. Deborah Anne Dyer, in arte Skin, ha partecipato anche come giudice in Italia, ad un’edizione di X Factor del 2015 e da poco cinquantenne, la cantante degli Skunk Anansie porterà tutta l’energia che l’ha resa famosa a partire dalla metà degli anni Novanta, quando con i suoi Skunk Anansie si affermò sul panorama rock internazionale come una delle frontwoman più carismatiche e magnetiche in circolazione.

Tutto questo, a Cosenza nella notte di San Silvestro, per dare il benvenuto al 2018.