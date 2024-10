Calabria, chiude il centro di ricerca neurogenetica. Tansi: ‘Lacrime di coccodrillo della Santelli’

Dopo oltre 23 anni di preziosa sinergia tra l’ARN Onlus (Associazione Ricerca Neurogenetica) e il Centro Regionale di Ricerca Neurogenetica, diretto dalla dott.ssa Amalia Cecilia Bruni – che ha consentito il raggiungimento di importanti risultati scientifici di rilevanza internazionale nell’ambito delle malattie neurodegenerative, ed in particolare dell’Alzheimer – nella generale indifferenza della Regione, maggioranza ed opposizione, nonché del Commissario Cotticelli, è costretto a chiudere.

Da oltre 6 mesi, infatti, non vengono evase le richieste di rimborso a titolo di funzionamento presentate dall’ARN Onlus, che non può pagare i propri collaboratori ed è stata costretta a fermare le attività di laboratorio. L’inevitabile interruzione della proficua collaborazione avrà gravi ripercussioni sia sull’eccellente livello assistenziale fino ad oggi assicurato a migliaia di pazienti sia sul piano occupazionale; infatti dal 1° marzo saranno disoccupati 10 persone tra assistenti sociali, biologi, psicologi e altre figure specialistiche che avevano 5 contratti a tempo indeterminato e 5 a partita Iva. Tutto ciò accade perché la Regione non ha ancora erogato la somma di 500.000 euro prevista nel bilancio 2019; un altro “fiore all’occhiello” dalla sciagurata gestione del centrosinistra regionale e dei commissari governativi.

Ma fanno rabbia le odierne “lacrime di coccodrillo” della neo eletta governatrice Santelli, che da deputata della Repubblica, esponente di spicco delle forze di centrodestra, e da Vicesindaco di Cosenza, ha ignorato del tutto il problema, non facendone cenno nella recente campagna elettorale, ed ora si limita ad “indignarsi”.

Pur non avendo alcun potere amministrativo, da parte mia non farò venir meno il mio sostegno politico e domattina mi recherò presso la sede del Centro di Lamezia Terme, per incontrare la dott.ssa Bruni ed i Responsabili e concordare con loro le iniziative da portare avanti. Sarò accompagnato dai dott. Alessandro Garritano, Giuseppe Gigliotti e Raffaele Grasso, candidati nell’area lametina della lista Tesoro Calabria a mio sostegno alle recenti elezioni regionali.

Carlo Tansi