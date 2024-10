Calabria – Chiude il centro di ricerca neurogenetica, Santelli: ‘Distruggere le eccellenze è un crimine’

Queste le parole del neo governatore della Calabria, Jole Santelli in un post su Facebook pubblicato qualche giorno fa. Il presidente della regione Calabria afferma inoltre:

“Sono sicura che in un’altra regione questo centro sarebbe considerato una preziosa risorsa, soprattutto perché attivo nella diagnosi e cura delle demenze e con un importante laboratorio di genetica molecolare. E invece il centro di Lamezia è a rischio chiusura e già sono partite le prime lettere di licenziamento. Non possiamo permetterci di mettere a rischio la ricerca scientifica, settore che deve diventare strategico per la nostra regione, e poi la cura dei pazienti, il benessere dei cittadini. Valorizzare le eccellenze è prioritario in una terra di emergenza sanitaria continua”.