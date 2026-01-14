Calabria: 7 Comuni ottengono il riconoscimento Plastic Free 2026

Sono sette i Comuni della Calabria ad aver ottenuto il riconoscimento Plastic Free 2026, assegnato alle amministrazioni che si sono distinte per l’impegno nella tutela dell’ambiente, nella lotta all’inquinamento da plastica e nella promozione di buone pratiche sostenibili.

I Comuni premiati in Calabria sono: Diamante, Paola, Tortora (CS); Montepaone, Sellia Marina (CZ); Melissa (KR); Parghelia (VV).

L’annuncio è stato dato a Montecitorio nel corso della conferenza stampa alla presenza dell’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati, del fondatore e presidente di Plastic Free Luca De Gaetano e dei referenti regionali dell’associazione.

Il riconoscimento sarà consegnato ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico, durante la cerimonia nazionale dedicata alle Amministrazioni virtuose.

I criteri di valutazione del riconoscimento Plastic Free

La selezione avviene sulla base di 20 criteri di valutazione, tra cui:

strumenti di contrasto all’ abbandono dei rifiuti (fototrappole, sanzioni, guardie ambientali);

(fototrappole, sanzioni, guardie ambientali); riduzione della plastica monouso negli edifici pubblici;

negli edifici pubblici; attività di sensibilizzazione nelle scuole e tra i cittadini;

nelle scuole e tra i cittadini; collaborazione con l’associazione attraverso eventi e protocolli.

Il ruolo dei volontari e del coordinamento regionale

In Calabria, il riconoscimento premia non solo l’impegno delle amministrazioni locali, ma anche il lavoro quotidiano dei volontari e dei referenti dell’associazione, coordinati a livello regionale da Alberto Fio, che ha saputo accompagnare e sostenere i Comuni in questo percorso virtuoso.