Calabria: 7 Comuni ottengono il riconoscimento Plastic Free 2026
Sette Comuni della Calabria ottengono il riconoscimento Plastic Free 2026 per l’impegno contro l’inquinamento da plastica
14 Gennaio 2026 - 17:46 | Comunicato Stampa
Sono sette i Comuni della Calabria ad aver ottenuto il riconoscimento Plastic Free 2026, assegnato alle amministrazioni che si sono distinte per l’impegno nella tutela dell’ambiente, nella lotta all’inquinamento da plastica e nella promozione di buone pratiche sostenibili.
I Comuni premiati in Calabria sono: Diamante, Paola, Tortora (CS); Montepaone, Sellia Marina (CZ); Melissa (KR); Parghelia (VV).
L’annuncio è stato dato a Montecitorio nel corso della conferenza stampa alla presenza dell’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati, del fondatore e presidente di Plastic Free Luca De Gaetano e dei referenti regionali dell’associazione.
Il riconoscimento sarà consegnato ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico, durante la cerimonia nazionale dedicata alle Amministrazioni virtuose.
I criteri di valutazione del riconoscimento Plastic Free
La selezione avviene sulla base di 20 criteri di valutazione, tra cui:
- strumenti di contrasto all’abbandono dei rifiuti (fototrappole, sanzioni, guardie ambientali);
- riduzione della plastica monouso negli edifici pubblici;
- attività di sensibilizzazione nelle scuole e tra i cittadini;
- collaborazione con l’associazione attraverso eventi e protocolli.
Il ruolo dei volontari e del coordinamento regionale
In Calabria, il riconoscimento premia non solo l’impegno delle amministrazioni locali, ma anche il lavoro quotidiano dei volontari e dei referenti dell’associazione, coordinati a livello regionale da Alberto Fio, che ha saputo accompagnare e sostenere i Comuni in questo percorso virtuoso.