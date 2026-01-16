Calabria, minuto di silenzio in Consiglio regionale per la strage di Crans-Montana

Il Consiglio regionale della Calabria, su invito del presidente Salvatore Cirillo, ha avviato i lavori della sua seduta odierna osservando un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Crans-Montana.

“Si è trattato di una tragedia – ha detto il presidente Cirillo – che ha profondamente colpito le nostre coscienze e richiamato il valore della vita e della solidarietà umana”.