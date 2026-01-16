Calabria, minuto di silenzio in Consiglio regionale per la strage di Crans-Montana
"Una tragedia che ci richiama al valore della vita e della solidarietà umana" le parole del Presidente Cirillo
16 Gennaio 2026 - 14:33 | Comunicato Stampa
Il Consiglio regionale della Calabria, su invito del presidente Salvatore Cirillo, ha avviato i lavori della sua seduta odierna osservando un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Crans-Montana.
“Si è trattato di una tragedia – ha detto il presidente Cirillo – che ha profondamente colpito le nostre coscienze e richiamato il valore della vita e della solidarietà umana”.