Il Consiglio regionale della Calabria rinnova Segretario e Direttore generale

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha indicato il nuovo Segretario generale e il nuovo Direttore generale, rispettivamente l’avv. Giovanni Fedele e l’avv. Sergio Lazzarino.

“Si tratta di scelte ponderate e assunte con l’esclusivo obiettivo di rendere ancor più trasparente e corrispondente ai bisogni dei calabresi il Consiglio regionale, soprattutto dinanzi alle complesse sfide del nostro tempo, che richiede, per poterle fronteggiare, competenza, merito e la disponibilità a muoversi in squadra e in linea con l’impegno della politica volto ad assicurare alla Calabria prospettive di sviluppo sostenibile. Scelte la cui validità sarà pienamente confermata – valorizzando il molto già fatto in questi tre anni di legislatura dalla Segretaria Generale avv. Lauria che ringrazio per l’impegno dispiegato – dalla capacità di apportare, sul lato legislativo e amministrativo, quelle innovazioni tecniche ed organizzative, necessarie a ribadire la centralità dell’Assemblea legislativa che, nel rispetto dei valori del pluralismo e della partecipazione della società civile, ha il compito di rappresentare al meglio i nostri cittadini e le nostre comunità”.