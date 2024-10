Calabria, le dichiarazioni di Arruzzolo su ZES Gioia Tauro

“Il taglio lineare di 300 milioni di euro proposto dal governo Pd-Cinque Stelle ai danni della Zona economica speciale di Gioia Tauro lascia sbigottiti per l’entità del danno che si sta infliggendo alla Calabria, al Mezzogiorno e al porto di Gioia Tauro”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Giovanni Arruzzolo.

“Ancora una volta – prosegue Arruzzolo – quando si tratta di Gioia Tauro, il governo nazionale trova facile e persino scontato, mutilare i finanziamenti per la Calabria, e derubrica le sue potenzialità di sviluppo. Eppure in questi mesi si era avvertita una nuova attenzione, soprattutto per iniziativa di privati imprenditori e rappresentanti dell’industria nazionale, un’attività di promozione a sostegno della bontà degli investimenti nell’area di Gioia Tauro di capitali e imprese straniere, in particolare dal Sud-Est asiatico, area da cui provengono via mare a Gioia Tauro molte delle merci in transito per l’Europa e per la costa atlantica degli Stati uniti. Un risveglio che adesso è messo in discussione dalla miopia politica di una maggioranza di governo più impelagata che mai in dissidi, distinguo e polemiche politiche quotidiane, che non riesce a dirigere il Paese con chiarezza di programmi e di intenti.

