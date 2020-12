Calabria, Cannizzaro: “Ok a odg di Forza Italia per fondi a forestali”

La Camera approva l'ordine del giorno del deputato calabrese Francesco Cannizzaro inerente ai fondi statali per i forestali.

Lo afferma in una nota Francesco Cannizzaro, deputato calabrese di Forza Italia.

"Allo stesso tempo il governo dovrà coordinarsi con la Regione per individuare un percorso di valorizzazione dei lavoratori forestali quale presidio indispensabile per la gestione del sistema ambientale e forestale della Calabria, inteso sia come servizio essenziale per la difesa del suolo, la sicurezza del territorio e delle attività economiche, sia come fattore necessario per lo sviluppo della green-economy e del turismo sostenibile. Sono soddisfatto per questo risultato e auspico, a questo punto, un immediato intervento di Palazzo Chigi e del Mef”.