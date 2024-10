Calabria, elezioni regionali. Tansi: “Per la Rai sono un’ombra, non un candidato”

‹‹In considerazione del quadro politico attuale non ritengo che ci sia stato rigore nel rispetto dei principi di equilibrio, trasparenza, obiettività ed imparzialità nella messa in onda dei servizi››.

‹‹Difatti, non è assolutamente concepibile che malgrado mi sia candidato ufficialmente già dal 7 agosto scorso alle elezioni regionali in qualità di Governatore, nel servizio odierno in cui si annunciava la data delle elezioni per il prossimo 26 gennaio 2020 veniva affermato dalla giornalista: “Si vota in Calabria ma ancora non ci sono i candidati”. Affermazione errata e falsa!››.