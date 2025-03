Calabria Film Commission premiata ai Nastri d’Argento per il documentario sulla tragedia di Cutro

La Calabria Film Commission si aggiudica il Nastro d’Argento 2025, nella sezione “Cinema del reale”, con il documentario “Cutro Calabria Italia”, diretto dal regista Mimmo Calopresti.

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi a Roma presso il Cinema Barberini, hanno partecipato il regista, la produzione e il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande.

Prodotto da Alfa Multimedia per la Calabria Film Commission, il documentario è un’opera che non solo racconta la tragedia di Cutro, ma evidenzia anche la capacità dei calabresi di accogliere e mostrare umanità di fronte al bisogno.

“Cutro Calabria Italia” ripercorre i drammatici fatti del 26 febbraio 2023, quando un vecchio caicco di legno, con 180 migranti a bordo, naufragò a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone.

Di fronte alla tragedia, la popolazione locale rispose con gesti concreti di solidarietà, aprendo le proprie case e dimostrando un forte senso di umanità e accoglienza.

Mimmo Calopresti ha raccontato le conseguenze del naufragio con un linguaggio narrativo intenso e realistico, documentando la solidarietà dei calabresi e l’impegno delle istituzioni locali.

“Cutro Calabria Italia non è solo un documentario che non vuole far dimenticare, ma anche la straordinaria partecipazione dei calabresi nel dare solidarietà a quella povera gente che arrivava dalla Turchia. È il cinema che si fa realtà, per condividere il bisogno di un’umanità che nessuno può spegnere”, ha dichiarato il regista dopo la premiazione.