Calabria, fondi Ue in agricoltura: ‘Promozione a pieni voti dalla Commissione’

Fondi europei in agricoltura: la Commissione Ue promuove a pieni voti la Calabria. Il dato è emerso nel corso dell’incontro annuale, svoltosi a Bruxelles, tra la Commissione europea e l’Autorità di gestione calabrese dei fondi del Piano di sviluppo rurale (Psr) 2014-2022, programma la cui chiusura è prevista per il dicembre 2025.

La riunione tecnica ha visto la partecipazione di:

Filip Busz , capo dell’Unità Italia della direzione generale agricoltura della Commissione Europea

, capo dell’Unità Italia della direzione generale agricoltura della Commissione Europea Andrea Incarnati , coordinatore della programmazione 2014-2022

, coordinatore della programmazione 2014-2022 Leonardo Nicolia , referente per le regioni del Sud Italia

, referente per le regioni del Sud Italia Federico Valitutti, in rappresentanza del Ministero dell’agricoltura

Presenti, altresì, l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo; il direttore generale del dipartimento agricoltura, Giuseppe Iiritano, ed il direttore di Arcea, Giacomo Giovinazzo.

Dal confronto, i numeri: al 31 dicembre 2024, l’avanzamento finanziario si è attestato all’82,8% con il raggiungimento del 100% degli obiettivi fissati dall’Unione Europea del target N+3.

“Nel corso del 2024 – ha sottolineato l’assessore Gallo – non sono mancati momenti di difficoltà, ma ciononostante si è riusciti a mantenere gli impegni presi con la Commissione Europea lo scorso ottobre, in occasione del Comitato di Sorveglianza tenutosi in Calabria: a fine anno abbiamo raggiunto il target fissato, superandolo anzi di 8 milioni. Un risultato che va ricondotto al lavoro di tutto il Dipartimento Agricoltura guidato dall’Adg Giuseppe Iiritano. Ripartiamo ora fiduciosi di raggiungere gli obiettivi per il 2025”.

Apprezzamento della Commissione e obiettivi futuri

Il capo unità Busz, invece, ha espresso

“apprezzamento per la qualità delle azioni messe in campo dalla Regione Calabria: arrivare ad una spesa di circa 190 milioni di euro nel 2025 non sarà facile, ma ci sono tutti i presupposti per ottenere ottimi risultati”.

Ha quindi aggiunto:

“Sono impressionato dall’accelerazione registrata dalla spesa, ma anche dai numeri relativi alla crescita dell’export e dei solidi progressi che la Calabria sta facendo registrare”.

Dal canto suo, Nicolia ha dichiarato di condividere la scelta della Regione

“di concentrare gli interventi su specifici settori, come i bandi multifrutti o per il benessere animale, in quanto ciò denota la capacità di intervenire sulla modernizzazione del settore agricolo”.

Investimenti e prospettive di sviluppo

In tal senso, l’assessore Gallo ha rimarcato che