Calabria, la richiesta della Garante ai Prefetti: 'Tavolo di sicurezza per aggressioni al personale medico'

Quello che segue è il comunicato stampa con le dichiarazioni e l’iniziativa del Garante della Salute della Regione Calabria Prof.ssa Anna Maria Stanganelli in seguito all’aggressione subita da un infermiere nella guardia medica di Soriano Calabro.

La Garante Stanganelli aveva commentato così la notizia:

“La cronaca odierna registra purtroppo l’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario: la dottoressa Lucia Farfaglia, Enzo Caruso, Sindaco di Pizzoni, infermiere unitamente a personale medico del 118, sarebbero stati malmenati in una postazione di continuità assistenziale di Soriano Calabro. Nell’esprimere la mia solidarietà al personale aggredito e ferma condanna verso azioni cosi violente che incutono nella cittadinanza momenti di paura, ho condiviso con il Generale Antonio Battistini, che ho sentito per le vie brevi e che già nei giorni scorsi aveva ribadito la necessità di tutelare gli operatori sanitari a seguito di un sopralluogo effettuato in una guardia medica percependo l’insicurezza di alcuni medici, la necessità di avviare un lavoro sinergico da parte delle istituzioni, per offrire un segnale forte nella direzione della deterrenza e repressione del fenomeno che purtroppo non accenna ad arrestarsi”.

Oggi la missiva con la richiesta del Garante Regionale della Salute formulata al Prefetto di Vibo Valentia. Analoga richiesta è stata trasmessa anche agli altri Prefetti calabresi.

“Egregio Signor Prefetto, a seguito dei gravi episodi di violenza commessi ai danni di professionisti sanitari soprattutto nei Pronto soccorso e nelle postazioni di continuità assistenziale, ovvero laddove i servizi sono particolarmente caratterizzati da una gestione di situazioni di emergenza e da prestazioni di elevata complessità, ultimo in ordine di tempo quello ai danni di personale sanitario in una postazione di continuità assistenziale di Soriano Calabro ; esprimendo profonda preoccupazione per vicende che, nel tradursi in aggressioni fisiche, verbali o di comportamento, minano la sicurezza nella sanità rendendo più vulnerabile l’ambiente di lavoro; ritenuto che tali atti di violenza perpetrati ai danni degli operatori sanitari e/o delle strutture all’interno delle quali gli stessi operano, costituiscono una vera e propria emergenza, con forti ripercussioni sull’operatività e sull’organizzazione dei presidi sanitari e delle postazioni, paralizzando inevitabilmente nell’immediato la prestazione assistenziale, rendendo meno tempestiva ed efficiente la risposta ai bisogni di cura degli altri utenti, minando altresì il diritto fondamentale dei cittadini alla salute e la garanzia che agli utenti venga garantito l’accesso alle cure; considerata la necessità di avviare un lavoro sinergico da parte delle istituzioni, per offrire un segnale forte nella direzione della deterrenza e repressione del fenomeno che purtroppo non accenna ad arrestarsi raggiungendo livelli di guardia molto preoccupanti in tutto il territorio nazionale” .

Prosegue la Stanganelli:

“Considerato l’impegno di quest’Ufficio che già nei mesi scorsi aveva comunicato di aver avviato tutte le iniziative necessarie per la costituzione di parte civile del Garante della Salute della Regione Calabria in tutti i procedimenti penali per aggressione fisica e verbale ai danni del personale sanitario, avendo altresì inviato ai Presidenti degli ordini dei medici calabresi una missiva invitandoli a collaborare per stringere le maglie di una rete istituzionale che consentisse di individuare e prevenire tempestivamente eventuali comportamenti o situazioni di pericolo e allo stesso tempo si adoperasse con iniziative mirate a promuovere la cultura della non violenza nei confronti di una categoria che quotidianamente si adopera in prima linea con enormi sacrifici e abnegazione per garantire il nostro diritto sancito costituzionalmente

CHIEDE

Alla S.V. Ill. ma di voler valutare l’opportunità di convocare e istituire in via d’urgenza un tavolo dedicato di coordinamento e sicurezza in tema di aggressioni al personale medico e paramedico con tutti gli attori coinvolti per la messa in atto di opportune iniziative di prevenzione e protezione come la stipula e l’ampliamento di protocolli operativi con le forze dell’ordine, in un’ottica di promozione di tutela della salute dei lavoratori e di crescita virtuosa di una cultura condivisa sul fenomeno da parte dei diversi portatori di interessi”.