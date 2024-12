Milia (Fi): “Grazie a Giusi Princi l’Europa è più vicina alla Calabria”

“Il nuovo servizio Europa a casa, presentato dalla nostra europarlamentare On. Giusi Princi, rappresenta un’opportunità per le imprese del futuro ma soprattutto per i giovani, in un momento storico in cui l’accesso alle risorse e alle esperienze internazionali può davvero fare la differenza nel percorso di crescita professionale”.

In una nota il coordinatore regionale di Forza Italia giovani, Federico Milia, plaude all’iniziativa “Europa a casa”, il nuovo servizio di accompagnamento e informazione per l’accesso ai fondi europei, presentato nei giorni scorsi dall’On. Giusi Princi.

Un servizio per sostenere giovani e imprese

“Questa iniziativa è un vero ponte concreto tra le esigenze di professionisti, imprese, startups, giovani imprenditori e le opportunità offerte dall’Europa: grazie al servizio offerto da questo programma, per esempio, i giovani avranno l’opportunità di partecipare a corsi di formazione, scambi culturali, tirocini e progetti europei che contribuiscono a migliorare le loro competenze professionali e trasversali”.

“Da coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia sono orgoglioso che la nostra europarlamentare, che proviene dal mondo della scuola, si rivolga a noi giovani con un’attenzione particolare”.

Un ponte verso l’Unione Europea e il futuro