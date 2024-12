Lanciato “Europa a Casa”, nuovo servizio di accesso ai Fondi Europei

Un’iniziativa ideata dall'eurodeputata Giusi Princi, a supporto dello sviluppo territoriale. Come funziona “Europa a Casa”: obiettivi e modalità di accesso

“Europa a casa” è il nuovo servizio innovativo promosso dall’europarlamentare Giusi Princi che mira a rendere accessibili le opportunità offerte dai finanziamenti europei a cittadini, imprese, enti e associazioni. Presentato durante un evento tenutosi presso l’Altafiumara Resort di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), il progetto ha riscosso grande interesse grazie alla partecipazione di un pubblico ampio e diversificato composto da esperti, rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria e università.

Un’iniziativa a supporto dello sviluppo territoriale

Fortemente voluta da Giusi Princi in sinergia con il Partito Popolare Europeo (PPE) e Forza Italia Calabria, l’iniziativa si propone di ridurre i divari territoriali, contribuendo allo sviluppo delle aree urbane e periferiche attraverso un’informazione chiara e attività di accompagnamento. Tra i presenti all’evento spiccano figure di rilievo come il Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, i deputati Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo, e gli assessori regionali Maria Stefania Caracciolo, Rosario Varì e Gianluca Gallo.

Il servizio si rivolge a una vasta gamma di destinatari, tra cui:

Giovani

Agricoltori

Imprese

Enti locali

Artisti

Ordini professionali

Associazioni

Scuole e università

Cittadini privati

Come funziona “Europa a Casa”

Il progetto è basato su un’apposita piattaforma web (www.europaacasa.eu), che fornisce un report tematico costantemente aggiornato sui bandi attivi finanziati dall’Unione Europea. Questo report consente una consultazione rapida grazie ai link diretti sia per i bandi europei che per quelli nazionali e regionali, con un’attenzione particolare alle regioni del Sud Italia e alla Calabria.

Oltre al report, il servizio offre:

Domanda e risposta centrale: Tramite un indirizzo e-mail dedicato (giusiprinci@europaacasa.eu), gli utenti possono inviare quesiti su bandi attivi e futuri, ricevendo risposte personalizzate da esperti in europrogettazione. Accompagnamento territoriale: Un esperto locale fornirà supporto diretto attraverso incontri, tavoli decentrati e consulenze per categorie specifiche come enti locali, ordini professionali, giovani e imprese.

Obiettivi e modalità di accesso

L’obiettivo principale di “Europa a casa” è facilitare l’accesso ai fondi europei, supportando tutte le categorie nel comprendere e sfruttare al meglio le opportunità disponibili. Il report aggiornato sarà condiviso sul sito ufficiale e sui social media dell’europarlamentare Giusi Princi, con informazioni suddivise per categoria e pubblicate in formato sintetico per raggiungere una platea più ampia.

Per usufruire del servizio, è sufficiente iscriversi sul sito ufficiale www.europaacasa.eu e seguire gli aggiornamenti sulle pagine social di Giusi Princi (Instagram @giusiprinci_ue; Facebook @Giusi Princi).