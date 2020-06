Calabria, incentivi turismo interno: 'Regione offre 3 notti in hotel ed un voucher ai ragazzi'

"In Calabria abbiamo 800 chilometri di costa, ma credo che ci sarà una forte richiesta di turismo montano e di borghi. Vantiamo tre parchi naturali nazionali e quindi potremmo essere d'aiuto e di incoraggiamento per chi viene in Calabria. Mi ha spaventato il 58% che dice di non andare in vacanza o sta pensando se andare. Abbiamo cercato di incentivare anche il turismo interno. Per i calabresi che rimangono da noi, la regione offre 3 notti in hotel come offre un voucher ai ragazzi dai 18 ai 25 anni per turismo e cultura, proprio perchè sono misure di turismo ma anche di welfare per venire incontro a chi probabilmente a causa della crisi economica o anche solo per la paura della crisi economica o anche solo per la paura della crisi, potrebbe pensare di lasciare l'estate vuota."